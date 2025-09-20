Visite guidée du chantier de restauration de la locomotive à vapeur 241P9 Gare SNCF de Carmaux Carmaux

Visite guidée du chantier de restauration de la locomotive à vapeur 241P9 20 et 21 septembre Gare SNCF de Carmaux Tarn

Accès Gratuit. Inscription nécessaire auprès de l’Office du Tourisme, à compter du 2 Sept. Accès PMR possible sauf cabine de conduite. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez visiter le chantier de restauration de l’une des plus imposantes locomotives à vapeur européenne, construite en 1948 aux usines Schneider du Creusot. Cette restauration débutée au sein de l’ancien Technicentre SNCF de Périole à Toulouse, se prolonge aujourd’hui à Carmaux, à proximité de la gare, où la machine vient d’arriver.

Gare SNCF de Carmaux Rue Hoche, 81400 Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie https://www.241p9.fr/ http://www.facebook.com/AaatvMp241p9 Venez visiter le chantier de restauration de l'une des plus imposantes locomotives à vapeur européenne, construite en 1948 aux usines Schneider du Creusot. Vous pourrez discuter avec les membres de l'association qui y travaillent et transmettent le savoir faire, comprendre le fonctionnement de cette « Rolls » de la vapeur et voir en détail tous les organes. Par le parking de la gare. Accès accompagné sur emprises SNCF.

