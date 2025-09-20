Visite guidée du chantier de restauration du bateau du patrimoine « Les deux amis » Chantier naval Bernard Port-en-Bessin-Huppain

Durée 1h, 20 pers. max.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Decouvrer la restauration d’un bateau du patrimoine navigant, Les Deux Amis, cordier du Cotentin de 1949.

L’association Deux-Amis a été créée pour restaurer et exploiter avec un programme ambitieux ce bateau inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. Nous visons à dépasser le simple but de sauvegarde du patrimoine naviguant. Le bateau peut devenir un outil parfaitement adapté pour la promotion du tourisme vert et inclusif, la sensibilisation aux enjeux écologiques, la découverte des énergies marines renouvelables et à l’éducation des plus jeunes, tout en rendant la mer accessible à tous.

Le projet que porte l’association Deux-Amis à un objectif triple.

1. Sauvegarde d’un patrimoine navigant unique dans le Calvados, Les Deux Amis, cordier de Cherbourg construit en 1949 a été exploité à Réville dans la Manche puis est devenu barque chalutière à Grandcamp, sous le nom de « Franck-Yannick ». Il est le témoin du passage à la motorisation, époque charnière de l’après-guerre, ainsi que de la polyvalence des métiers. Cordier et dragueur, puis chalutier et dragueur. Le bateau passe à la plaisance en 1990 et devient « La Grandcopaise » pour finir à l’agonie dans le Chantier Bernard à Port en Bessin après que la voûte arrière ait été complètement refaite en 2022.Le bateau présente des particularités de construction intéressantes (cf. rapport de M. Dauga, expert auprès de la DRAC). Il reste un peu plus de la moitié avant à refaire, l’étrave et une partie du pont. Un assemblage quille/étrave remarquable est à préserver.

Les travaux sont exécutés, localement, par le Chantier Bernard. Sa réputation en matière de patrimoine maritime n’est plus à prouver. La DRAC contrôle la bonne exécution, le bateau étant classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Le savoir-faire local, ainsi que les compétences des membres de l’association, qui compte beaucoup d’employés des chantiers locaux. L’association sera maître d’ouvrage.

2. Exploitation de ce bateau dans un cadre associatif : nous visons à dépasser le simple but de sauvegarde du patrimoine naviguant. Le bateau peut devenir un outil parfaitement adapté pour la promotion du tourisme vert et inclusif, la sensibilisation aux enjeux écologiques, la découverte des énergies marines renouvelables et à l’éducation des plus jeunes, tout en rendant la mer accessible à tous.

3. Formation des jeunes charpentiers de marine sous l’égide du chantier Bernard. La période hivernale est mise à profit par le Chantier Bernard pour toutes les interventions sur les bateaux du patrimoine. Cette refonte sera l’occasion de faire découvrir un mode de construction propre au Chantier Barbanchon et Doucet, constructeur de « Les Deux Amis » et de familiariser les élèves, apprentis et stagiaires à la charpente marine traditionnelle.

Soutenez le projet !!

www.deux-amis.fr

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/barque-les-deux-amis-port-en-bessin/101738

Chantier naval Bernard Rue des chantiers, 14520 Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain 14520 Port-en-Bessin Calvados Normandie [{« link »: « http://www.deux-amis.fr »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/barque-les-deux-amis-port-en-bessin/101738 »}]

