Visite guidée du chantier du château, Château de Bénouville, Bénouville

Informations pratiques

Visite guidée du chantier du château 19 et 20 septembre Château de Bénouville Calvados

Non accessible aux PMR, à partir de 10 ans, équipement de sécurité fourni sur place, prévoir un vêtement de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Département du Calvados ouvre exceptionnellement les portes du chantier du château de Bénouville, en travaux depuis fin 2024. Ce site patrimonial majeur est l’unique réalisation en Normandie du grand architecte du 18 siècle, Claude-Nicolas Ledoux. Construit pour les marquis de Bénouville, le château est devenu propriété du Département au 20e siècle qui l’a transformé en maison maternelle départementale durant 50 ans.

Le Service Patrimoine vous propose un parcours sécurisé, abordant l’histoire du site, ses caractéristiques architecturales, l’organisation et les spécificités d’un chantier de restauration d’un monument historique.

Jauge limitée. Seules les personnes s’étant inscrites individuellement en ligne pourront entrer sur le domaine (à partir du portail du domaine, route de Caen). Chantier non adapté aux PMR.

Château de Bénouville Le château, 14970 Bénouville, France Bénouville 14970 Calvados Normandie 0231955323 https://www.mairie-benouville.fr/tourisme/chateau [{« type »: « link », « value »: « https://teleservices.calvados.fr/inscription-visite-guidee-du-chantier-du-chateau-de-benouville/ »}] Claude Nicolas Ledoux fut l’architecte de château de Bénouville. Les travaux débutent en 1768 pour s’achever en 1785.

A l’origine, le château est la propriété du marquis de Livry, puis cette riche demeure rurale est acquise en 1927 par le conseil général du Calvados qui y installe une maison maternelle pour les futures mères en difficulté, des enfants abandonnés ou handicapés. Par la suite, la maternité logera les enfants de l’assistance publique jusqu’à la fin des années 70.

Après une campagne de restauration en 1985, la chambre régionale des comptes s’y installe. La visite du château est ouverte au public depuis 1990 et présente régulièrement des expositions.

Le Département du Calvados ouvre exceptionnellement les portes du chantier du château de Bénouville, en travaux depuis fin 2024. Ce site patrimonial majeur est l’unique réalisation en Normandie du du…

© photo Antoine Mercusot pour Chatillon Architectes