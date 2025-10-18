Visite guidée du chantier du Jardin Boréal Place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux

Visite guidée du chantier du Jardin Boréal Samedi 18 octobre, 10h30, 14h00, 15h30 Place Victor Hugo Mayenne

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T11:30

Fin : 2025-10-18T15:30 – 2025-10-18T16:30

Initié en 2024 lors des Journées nationales de l’architecture, le cycle de visite consacré au chantier du Jardin Boréal de Lassay-les-Châteaux s’achève avec une dernière visite sur le thème du bâtiment hybride.

Le Jardin Boréal, nouveau pôle culturel construit par Mayenne Communauté, regroupera trois services : une médiathèque, un conservatoire et un espace jeunes. Ce bâtiment hybride de 2000 m² demande une articulation particulière des espaces, tout en nouant un dialogue avec son environnement naturel.

Cette visite, menée à double voix entre une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et l’architecte du cabinet Architecture Blanchard Marsault Pondevie, permet de déambuler dans les différents espaces du futur équipement avant son ouverture.

Place Victor Hugo Place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 58 13 00 »}, {« type »: « email », « value »: « coevrons-mayenne@lamayenne.fr »}]

© Architecture Blanchard Marsault Pondevie