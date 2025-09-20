Visite guidée du chantier : l’art de bâtir au début du XVIIIe siècle Vieux château Sourdeval

Contribution demandée à la collecte de la Fondation du Patrimoine pour les adultes, gratuit <18 ans, 10 pers. max.
Dates : 2025-09-20 16:00:00 – 17:00:00 et 2025-09-21 11:15:00 - 12:15:00

Découvrez le chantier de rénovation du château de Sourdeval, bâti au début du XVIIIème siècle, saccagé par les révolutionnaires et épargné lors de la bataille de Normandie : visite commentée des caves (pièces de service) et de l’étage de réception, avec les détails d’architecture et de construction et selon l’inventaire notarié de la vente-division du château en 1819

Vieux château
Champ de Foire, 50150 Sourdeval
Manche Normandie
06 16 31 12 74
https://www.instagram.com/sourdeval1734/

Venez visiter le chantier de rénovation d'un « château des champs » d'époque régence et découvrir l'art de construire au début du 18ème siècle – Visite circulante et commentée d'1h00 – Contribution à la collecte de la Fondation du Patrimoine demandée
Parking sur le Champ de Foire – 50150 Sourdeval

Château de Sourdeval