Visite guidée du château accessible à tous Château de Châteaugiron Châteaugiron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:15:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:15:00

Visite du château de Châteaugiron accessible à tous.

Découvrez le château de Châteaugiron en 45 min, une visite pour comprendre l’essentiel de son histoire. Lors de la visite, les extérieurs, le logis et la chapelle sont visités.

Le parcours est adapté aux personnes à mobilité réduite.

à noter : ascenseur sur le parcours de la visite

La visite a obtenu la marque Tourisme & Handicap en 2022 pour le handicap moteur, mental et visuel.

