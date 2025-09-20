Visite guidée du château Rue de l’Eglise Bellenaves

Visite guidée du château de Bellenave. Réservation indispensable au 04 70 58 39 75. Clôture des inscriptions vendredi 19 septembre à 17 H au plus tard.

Rue de l’Eglise Petite porte dans le mur du château en face de l’église Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 tourisme@bellenaves.fr

Guided tour of Château de Bellenave. Reservations essential on 04 70 58 39 75. Registration deadline: Friday September 19 at 5 p.m. at the latest.

Geführte Besichtigung des Schlosses von Bellenave. Reservierung unbedingt erforderlich unter 04 70 58 39 75. Anmeldeschluss: Freitag, 19. September, bis spätestens 17 Uhr.

Visita guidata del Castello di Bellenave. Prenotazione obbligatoria al numero 04 70 58 39 75. Chiusura iscrizioni: venerdì 19 settembre entro le ore 17.00.

Visita guiada al castillo de Bellenave. Imprescindible reservar en el 04 70 58 39 75. Cierre de inscripciones: viernes 19 de septiembre a las 17.00 horas como muy tarde.

