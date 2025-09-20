Visite guidée du « château caché » Château de Volognat Nurieux-Volognat

Visite guidée du « château caché » Château de Volognat Nurieux-Volognat samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du « château caché » 20 et 21 septembre Château de Volognat Ain

Participation : adulte 6 euros, enfants moins de 12 ans 3 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée du château, découverte d’un patrimoine architectural et artistique s’étendant du moyen-âge au dix-neuvième siècle.

Visite spéciale pour les enfants samedi et dimanche à 15 h 30.

Château de Volognat 3, chemin de Charrière, 01460 Nurieux-Volognat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Nurieux-Volognat 01460 Volognat Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chateaudevolognat.fr Le château de Volognat est situé dans un écrin de verdure. Au fond d’un ruz, effondrement partiel d’un côté d’une combe, il fut, sans doute, bâti pour gêner l’accès à la combe de Berthiand qui domine la vallée de Volognat.

Sous l’égide du seigneur de Thoire et Villard, la famille de Mornay s’installe dans le château de Volognat en 1250. Ils purent construire « tours et murs » en 1301 et ouvrir ainsi la seigneurie de Volognat. Sans descendance les familles se succédèrent. Ainsi les Feillens-Volognat puis les de Moyria. Après la Révolution, les Desborde du Châtelet, les Laguette de Mornay, les Douglas puis enfin la famille Vaffier dont les descendants, par sa branche Dulauroy, occupent toujours le château.

Le château, par ses parcs de bois, est un site d’un charme évident. Son architecture composite est originale, son mobilier typique du XIXe siècle et ses tapisseries du XVIIIe arrêteront les amateurs. Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

Association du château de Volognat