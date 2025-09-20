Visite guidée du château Château de Bertholène Bertholène

Visite guidée du château Château de Bertholène Bertholène samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château 20 et 21 septembre Château de Bertholène Aveyron

Gratuit. Départ des visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du château de Bertholène

Partez à la découverte du château de Bertholène, majestueux vestige médiéval dominant la vallée.

️ Visite guidée ou libre selon vos envies, pour explorer ce site chargé d’histoire et en apprendre davantage sur son architecture, ses évolutions et son rôle dans l’histoire locale.

Un lieu emblématique à ne pas manquer lors des Journées européennes du patrimoine.

Château de Bertholène Au village, 12310 Bertholène Bertholène 12310 Crioulet Aveyron Occitanie Le château et l’église surplombent le bas bourg, créant une surprenante impression de relief par leur situation stratégique. Objet d’un programme de restauration par la commune qui l’a reçu en don en 1992, le château médiéval de Bertholène et son enceinte, haute de plusieurs mètres, remontent au XIIIe siècle. Point de résistance huguenote, il a été assiégé et mis à sac en 1556 par les troupes catholiques, et en partie incendié. Le dégagement opéré par les archéologues en 1999 a permis de mettre au jour l’un des ensembles mobiliers les plus riches jamais découverts dans le Rouergue. Les objets retrouvés au château sont visibles au musée archéologique de Montrozier. Attenante au château, l’église ornée de fresques modernes a été reconstruite en 1839. À visiter également, à quelques kilomètres à l’est, les pittoresques villages de Laissac et Palmas.

Visite du château de Bertholène

© Didier Espinasse