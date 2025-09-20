Visite guidée du château Château de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Visite guidée du château Château de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château 20 et 21 septembre Château de Lacapelle-Marival Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite guidée – Château de Lacapelle-Marival

Partez à la découverte du château de Lacapelle-Marival, monument emblématique du patrimoine local !

Au programme :

Visite de plusieurs salles du rez-de-chaussée et du premier étage

Accès exceptionnel au chemin de ronde, avec une vue imprenable sur les environs

Une immersion dans l’histoire médiévale, entre architecture défensive et art de vivre d’autrefois

Château de Lacapelle-Marival 5251F Rue des Remparts, 46120 Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie 06 72 46 76 94 https://ap-chateau-lacapelle-marival.fr Tour résidence du XV° siècle et aile Renaissance. Parkings

Visite guidée – Château de Lacapelle-Marival