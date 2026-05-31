Visite guidée du château, Château de Logempré, Pont-Saint-Pierre

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Logempré Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Edifice du XVè siècle, le château de Logempré est entouré de douves alimentées par le cours de l’Andelle. Emblème de la première baronnie normande, lieu de défense stratégique du duché de Normandie, il est ensuite devenu une résidence seigneuriale.

Délaissé depuis plusieurs décennies, le château est aujourd’hui en péril. Fin 2023, un couple d’habitants du village de Pont-Saint-Pierre se porte acquéreur du domaine pour le sauver de l’oubli et de la ruine. Une association est créée en 2024 pour soutenir le projet et faire connaître le site.

En mars 2025, le château est sélectionné comme site emblématique de la Normandie pour la Mission Bern.

Château de Logempré 17 rue René Raban, 27360 Pont-Saint-Pierre Pont-Saint-Pierre 27360 Eure Normandie http://www.logempre.fr Edifice du XVᵉ siècle, le château de Logempré est entouré de douves alimentées par le cours de l’Andelle. Emblème de la première baronnie normande, lieu de défense stratégique du duché de Normandie, il est ensuite devenu une résidence seigneuriale.

Délaissé depuis plusieurs décennies, le château est aujourd’hui en péril. Fin 2023, un couple d’habitants du village de Pont-Saint-Pierre se porte acquéreur du domaine pour le sauver de l’oubli et de la ruine. Une association est créée en 2024 pour soutenir le projet et faire connaître le site.

En mars 2025, le château est sélectionné comme site emblématique de la Normandie pour la Mission Bern 2025. Stationnements à disposition.

Edifice du XVè siècle, le château de Logempré est entouré de douves alimentées par le cours de l’Andelle. Emblème de la première baronnie normande, lieu de défense stratégique du duché de Normandie, …

©Frédéric Grimaud