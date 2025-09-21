Visite guidée du château Château de Marmande Vellèches

Dimanche 21 septembre, 10h00 Château de Marmande Vienne

Tarif : 2€ par personne, petite buvette et restauration sur place. En continu.

Visite commentée du château de Marmande

Au cours de cette visite, apprenez à « lire un mur » pour en percer les secrets :

repérer les transformations,

➕ identifier les ajouts,

décrypter les traces du passé…

Autant d’indices qui vous permettront de reconstituer l’histoire de cette ancienne forteresse, témoin des siècles et des évolutions architecturales.

Château de Marmande 4 D22, 86230 Vellèches, France Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’implantation géographique du château est assez habituelle puisque la construction s’est effectuée sur un éperon rocheux. Le château présente un intérêt historique par l’ancienneté de son implantation et par les grandes familles de France qui l’ont possédé. Les éléments architecturaux qui subsistent sont de grande qualité et reflètent l’évolution d’une forteresse du 11e au XVIIe siècles. Sa qualité est relevée en 1892 par Alfred Barbier de la Société des Antiquaires de l’Ouest : beaucoup de monuments classés par l’Etat n’ont pas la valeur du château de Marmande, tant au point de vue des souvenirs historiques qu’à celui de l’architecture. Le château aurait été oublié des listes anciennes (de par sa position frontalière ?). Sa protection au titre des monuments historiques est envisagée depuis les années 1980.

© Jean Daniel Ouvrard