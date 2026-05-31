Visite guidée du château, Château de Saint-Clair-sur-l’Elle, Saint-Clair-sur-l’Elle

Visite guidée du château 18 – 20 septembre Château de Saint-Clair-sur-l’Elle Manche

20 pers. max, gratuit <12 ans, 5€. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs, de l’intérieur: chambres, salons, cuisine avec la rénovation en cours.

Château de Saint-Clair-sur-l’Elle 1 le château, 50680 Saint-Clair-sur-l’Elle Saint-Clair-sur-l’Elle 50680 Manche Normandie 06 09 93 62 34 https://www.chateaudesaintclairsurelle.fr/ https://www.facebook.com/people/Ch%C3%A2teau-de-Saint-Clair-sur-lElle/61579698343632/ [{« type »: « email », « value »: « chateaudesaintclair@outlook.com »}] Château des seigneurs de Saint Clair descendants de Guillaume le Conquérant et de Henri Ier d’Angleterre, occupé par l’armée Allemande durant toute la seconde guerre mondiale. Délivré, ses terres servirent d’hôpital de campagne pour les américains avant l’attaque de la ville martyr de Saint-Lô. Parking sur place.

Visite guidée des extérieurs, de l’intérieur: chambres, salons, cuisine avec la rénovation en cours.

©chateaudesaintclair