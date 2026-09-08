Visite guidée du château, Château de Tracy, Tracy-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Tracy Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite du château de Tracy, XVIIIe siècle, classé ISMH et de son parc classé ISMH. Visite guidée des salons du RdC, notamment du salon « Fremiet » classé MH en raison de ses décors animaliers realisés par Emmanuel Fremiet. Visite libre du parc.

Château de Tracy 7 route de Bayeux, 14117 Tracy-sur-Mer Tracy-sur-Mer 14117 Calvados Normandie Parking.

Visite du château de Tracy, XVIIIe siècle, classé ISMH et de son parc classé ISMH. Visite guidée des salons du RdC, notamment du salon « Fremiet » classé MH en raison de ses décors animaliers realisés…

© Louis de Bourgoing