Visite guidée du château, Château de Tracy, Tracy-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Château de Tracy · Tracy-sur-Mer
Informations pratiques
Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Tracy Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite du château de Tracy, XVIIIe siècle, classé ISMH et de son parc classé ISMH. Visite guidée des salons du RdC, notamment du salon « Fremiet » classé MH en raison de ses décors animaliers realisés par Emmanuel Fremiet. Visite libre du parc.
Château de Tracy 7 route de Bayeux, 14117 Tracy-sur-Mer Tracy-sur-Mer 14117 Calvados Normandie Parking.
Visite du château de Tracy, XVIIIe siècle, classé ISMH et de son parc classé ISMH. Visite guidée des salons du RdC, notamment du salon « Fremiet » classé MH en raison de ses décors animaliers realisés…
© Louis de Bourgoing
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