Visite guidée du château, Château de Versainville, Versainville

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Versainville Calvados

Durée 1h, 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre du parc

Présentation et visite du château à 14h00 et 16h00 le Samedi et 11H00 le dimanche

Château de Versainville 7 route du château, 14700 Versainville Versainville 14700 Calvados Normandie 06 85 82 65 70 https://versainville.com Présentation de cet ensemble architectural édifié au début du 18 ème siècle avec une mise en exergue des influences antiques dans le choix de certains éléments de décor. Parking extérieur

Visite libre du parc

©J deLaR Versainville