Visite guidée du château, Château de Villers en Ouche, La Ferté-en-Ouche

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Villers en Ouche Orne

8€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

promenade dans le parc, visite intérieure du château,

Château de Villers en Ouche 13 route du manoir, Villers-en-Ouche, 61150 La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche 61550 Villers-en-Ouche Orne Normandie 02 33 34 90 30 http://www.jardinez.com Le château de Villers est un monument typique du pays d’Ouche, construit au XVII’siècle et remanié au XVIII’. Il est inscrit dans sa totalité ISMH, une chambre classée monument historique pour ses rares papiers peints du XVIII’ . Les abords également sont ISMH avec l’allée Saint Christophe, le jardin à la française, la grande allée d’arrivée. On peut également se promener dans le parc à l’anglaise, visiter le trianon et le potager niché dans la petite ferme ornaise. Accès voitures de tourisme et cars.

promenade dans le parc, visite intérieure du château,

Château de Villers en Ouche