Visite guidée du château Château des Confluences Pinsaguel

Visite guidée du château Samedi 20 septembre, 11h00, 17h00 Château des Confluences Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous dans la cour du château.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Les élus vous invitent à une visite guidée du château pour découvrir son histoire et comprendre les enjeux patrimoniaux, sociaux et écologiques liés à sa restauration.

Château des Confluences Château de Bertier, 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie Le château tire son nom de la famille de Bertier, les seigneurs de Pinsaguel, qui ont occupé le domaine de 1494 à 1955. L’ancien château-fort, décrit en 1527 par Jehan de Bertier, était une puissante forteresse quadrangulaire avec cinq tours, entourée de fossés, de cachots et de souterrains.

En 1762, François de Bertier a transformé le château en une élégante résidence néoclassique, avec une symétrie architecturale, des colonnades, des baies vitrées, et une combinaison de brique rouge et d’enduits à la chaux.

Les bâtiments principaux et les dépendances, tels que les tours pigeonniers, l’orangerie, les chais, les remises et les écuries, sont restés pratiquement inchangés pendant trois siècles. Le château comprend environ trente grandes pièces avec des cheminées et des revêtements de sol en carrelage, en terre cuite ou en parquet.

Grâce à l’attention des propriétaires successifs et aux travaux effectués par la ville de Pinsaguel, la structure, les murs, les sols, les charpentes et les toitures du château sont en bon état malgré l’épreuve du temps.

Visite guidée du château des Confluences

© Mairie Pinsaguel