Visite guidée du château, Château des Feugerets, Appenai-sous-Bellême

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château des Feugerets Orne

9€, départs des visites à 14h, 15h, 16h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

https://youtu.be/Lw0LnXrz8Mo?si=fvtR_cS4PU2jwJHT

Château des Feugerets Les Feugerets,61130 La Chapelle-Souëf Appenai-sous-Bellême 61130 Sérigny Orne Normandie 06 88 44 89 10 http://www.chateau-des-feugerets.fr [{« data »: {« author »: « So Chu00e2teaux », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Chu00e2teau des Feugerets, situu00e9 dans lu2019Orne en Normandie, a u00e9tu00e9 u00e9difiu00e9 sur les bases du2019une maison forte datant du XVu00e8me siu00e8cle. Depuis 2018, il est la propriu00e9tu00e9 de Xavier Fautrelle de Fondaumiu00e8re, agent immobilier spu00e9cialisu00e9 en chu00e2teaux et manoirs chez Kretz de u00ab lu2019Agence u00bb, qui a entrepris sa restauration et son ouverture au public.nnDans cette u00e9mission inu00e9dite, son propriu00e9taire vous invite u00e0 du00e9couvrir lu2019histoire de cette demeure emblu00e9matique du Perche, son architecture remarquable et ses intu00e9rieurs restauru00e9s et meublu00e9s avec gou00fbt.nnCette u00e9mission a u00e9tu00e9 ru00e9alisu00e9e en collaboration avec le Du00e9partement de l’Orne.nPour en savoir plus : https://www.ornetourisme.comnnPlus d’informations sur le chu00e2teau des Feugerets: https://www.chateau-des-feugerets.frnnud83dudd34 Abonnez-vous u00e0 la chau00eene pour ne pas manquer nos prochains u00e9pisodes. », « type »: « video », « title »: « Visite du Chau0302teau des Feugerets avec son Propriu00e9taire. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Lw0LnXrz8Mo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Lw0LnXrz8Mo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCixdNZizK73mZDBt7Kg5L-A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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