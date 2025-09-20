Visite guidée du château Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan

Visite guidée du château Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château 20 et 21 septembre Château d’Etelan Seine-Maritime

Départs des visites toutes les heures, 8€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00 Fin : 2025-09-21T14:00:00 - 2025-09-21T19:00:00

Les visites du site ont lieu à l’heure précises. Elles durent 60 mn et sont commentées et guidées par les propriétaires. C’est en 2025 que nous souhaitons le 50ème anniversaire du début de la restauration moderne du monument (Voir exposition).

Château d’Etelan 76330 Saint-Maurice-d’Ételan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie 06 11 01 12 04 http://chateau-etelan.fr https://www.facebook.com/associationchateaudetelan Monument historique, inscrit à l’inventaire supplémentaire, le château d’Etelan a été bâti à partir de 1494 par Louis Picart sur l’emplacement d’un château fort, rasé sur les ordres de Louis XI. Il ne reste, de la construction médiévale, qu’une cave, un mur d’enceinte et la «Maison des Gardes» datée de 1350. De style gothique flamboyant, l’édifice est contemporain du Palais de Justice et de l’Hôtel de Bourgtheroulde de Rouen, ainsi que du vieux Château de Clères. Il est composé de deux corps de logis à appareillage de pierres et de briques alternées reliés entre eux par une galerie d’escalier en pierre datant de la première Renaissance Normande.

propriétaires du domaine depuis 1383.

C’est en 1494 que Louis Picart, bailli de Troyes et du Tournaisis, ami et chambellan

du Roi Louis XII, qu’il accompagnera en Italie, entreprend la construction du

château actuel. Sa petite fille, Charlotte d’Esquetot, épousera Charles de Cossé,

Maréchal de Brissac. En juillet 1563, celle-ci reçoit à Etelan Catherine de Médicis,

alors Gouvernante de France, et le jeune roi Charles IX qui viennent de reprendre

Le Havre aux Anglais (27 juillet 1563). C’est au château d’Etelan que Catherine

de Médicis, sur les conseils de Michel de l’Hôpital, décide de proclamer, avec un

an d’avance, la majorité du Roi au Parlement de Rouen (4 août).

Le château reste la propriété des Maréchaux de Brissac jusqu’en 1621, année

où il passe par mariage à la famille d’Epinay-Saint-Luc, qui le vendra en 1714

à Charles Henault. Son fils, Jean-François Henault, Président au Parlement de

Paris et surintendant de la Maison de la Reine Marie Leczinska, le recevra de

son père. Le Président Henault, historien célèbre, grand ami de Voltaire et des

Philosophes, le lèguera en 1770, à son neveu, le Comte de Jonzac.

A partir de 1774, le château sera successivement la propriété des familles

Belhomme de Glatigny, Deshommets de Martainville, Deschamps de Boishébert,

Desgenetais, Calstelbajac et Charbonnières.

La chronique nous apprend que les personnages suivants ont séjourné ou sont

passés à Ételan : Louis XI (1475), François Ier (durant la construction du Hâvrede-

Grâce en 1517), Catherine de Médicis et Charles IX en compagnie des futurs

Henri III, Henri IV, de Marguerite de France (Reine Margot) et Michel de l’Hôpital

(1563), Voltaire (1723-1724), Eugène Viollet-le-Duc (1865), Gustave Eiffel (1886),

André Caplet, compositeur, Grand Prix de Rome, y séjournera souvent et y

achèvera notamment sa célèbre messe à trois voix (1920). Parking gratuit, toilettes pour PMR

Journées européennes du patrimoine 2025

Sci Etelan