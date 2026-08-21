Visite guidée du château, Château du Jonquet, Saint-Pierre-du-Jonquet

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château du Jonquet Calvados

8€ adultes, 4€ enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Description des travaux réalisés sur le château et dépendances et,la conception et aménagement des jardins

Château du Jonquet 1 Route de Beuvron, 14670 Saint-Pierre-du-Jonquet, France Saint-Pierre-du-Jonquet 14670 Calvados Normandie 0231232748 Cette demeure a été construite au milieu du XVIIIe siècle pour l’armateur honfleurais Leroi-Beaulieu. Elle a conservé l’intégralité de ses dispositions intérieures et son décor du milieu du XVIIIe siècle : cheminées, lambris, dallages, plafonds. Le seul aménagement du XIXe siècle est la salle de billard, qui a gardé l’ensemble de son papier peint de 1818 de la manufacture Dufour, représentant les Fêtes de la Grèce et Jeux Olympiques.

Description des travaux réalisés sur le château et dépendances et,la conception et aménagement des jardins

©Patrick Dumousset