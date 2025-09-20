Visite guidée du château d’Amont Château d’Amont Bélesta

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la découverte d’un chantier patrimonial vivant

Les membres de l’association vous accueilleront pour vous faire découvrir le site, son histoire, les travaux de restauration déjà réalisés ainsi que ceux prévus dans les années à venir.

Une occasion unique d’échanger avec des passionnés engagés dans la préservation du patrimoine local.

Château d’Amont Le Bourg, 09300 Bélesta Bélesta 09300 Ariège Occitanie Construit au XVIe siècle par le sire d’Audou, ce château de 2500m² a bien failli disparaître. Abandonné depuis le début du XVIIe siècle, pillé et vandalisé à plusieurs reprises, il a été racheté début 2015 par l’association Sauvegarde du château d’Amont qui souhaite le sauvegarder. Après avoir débroussaillé remparts et tours, les bénévoles ont entrepris la restauration de l’ensemble. Des parties de remparts et de tours effondrés ont été remontées. Une poterne et une salle basse dans la tour est ont été dégagées des décombres et un espace de détente a été aménagé sur la terrasse qui domine le village. Un point de vue exceptionnel. Dans Bélesta, prendre direction Fougax et Barineuf. Immédiatement après le pont, prendre à gauche, rue Délalaygue. L’accès aux ruines du château se fait par un petit sentier en bordure d’habitation sur la droite. Monter puis à l’intersection (des barbelés délimitent un bois de sapin), tourner à gauche.

