Visite guidée du château d’Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron
samedi 19 septembre 2026 · Azay-le-Ferron
Informations pratiques
Azay-le-Ferron
Visite guidée du château d’Azay-le-Ferron
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir notre magnifique château en visite guidée uniquement.
Place fortifiée au Moyen Âge, gravement endommagée pendant la guerre de Cent ans, le château fut remis en état une première fois en 1422. A la fin du XVIe siècle, il est à nouveau restauré et transformé. En 1629, construction d’un bâtiment entre le donjon carré et la tour ronde. Au début du XVIIe siècle, sont élevés sur la gauche de la façade du château, un pavillon et une aile basse. En 1714, construction d’un pavillon à côté du donjon carré, à l’opposé de la tour ronde. Lors de la restauration de 1936, une galerie basse fut construite pour relier le château à l’aile basse du XVIIe siècle. La demeure est entourée d’un parc. 5 .
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover our magnificent castle—guided tours only.
L’événement Visite guidée du château d’Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
À voir aussi à Azay-le-Ferron (Indre)
- Visite guidée du château d’Azay-le-Ferron, Château d’Azay-le-Ferron, Azay-le-Ferron 19 septembre 2026
- Concert symphonique des Forces Majeures Azay-le-Ferron 25 septembre 2026
- Initiation à la découverte des champignons Azay-le-Ferron 10 octobre 2026
- La nuit des Châteaux Azay-le-Ferron 17 octobre 2026
- L’abeille de Brenne Azay-le-Ferron 19 octobre 2026