Visite guidée du château de Beaulieu à Poullignac, Château de Beaulieu à Poullignac, Poullignac

Informations pratiques

Visite guidée du château de Beaulieu à Poullignac Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de Beaulieu à Poullignac Charente

Gratuit. Réservation obligatoire au 06 73 43 55 42 / 05 57 57 74 10 (places limitées à 30 personnes pour chacune des deux visites de 10h00 et 14h00)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée par Éric Cron, historien de l’art et chef du service du patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Sophie von Olfers, commissaire d’exposition d’art contemporain et propriétaire du château.

Château de Beaulieu à Poullignac Allée de Beaulieu, 16190 Poullignac Poullignac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 43 55 42 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 57 74 10 »}] Attaché à un fief, le logis de Beaulieu à Poullignac appartient à la typologie des demeures seigneuriales de la petite et moyenne noblesse rurale. Ses parties les plus anciennes datent vraisemblablement des XVe et XVIe siècles, avant un remaniement complet au XVIIIe siècle.

Le domaine appartenait alors à la famille Bassoulet, notamment à Jean Bassoulet (vers 1738 – avant le 21 août 1797), procureur à Blanzac et notaire au sein de l’étude de maître Gilbert à Poullignac. Il était le fils d’un autre Jean Bassoulet, maître chirurgien. Le mur de clôture de la cour et une partie des communs furent construits au XIXe siècle par Jean-Pierre Bassoulet (1769-1852), fils et petit-fils des précédents.

Idéalement implanté sur un terrain dominant un vallon, le logis de Beaulieu se distingue par l’ampleur de son programme architectural, organisé autour de trois cours et d’un grand jardin doté d’un long vivier. L’élégance de ses volumes est particulièrement remarquable, notamment celle des deux pavillons du corps de logis principal.

Vous êtes invités à découvrir ce lieu étonnant, encore inédit et qui, à ce jour, n’a fait l’objet d’aucune étude approfondie.

Visite par Eric Cron, historien d’art et chef du service du patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Sophie von Olfers, commissaire d’exposition d’art contemporain et du…

©châteaudeBeaulieu