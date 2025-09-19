Visite guidée du château de Beaumont-sur-Vingeanne Château de Beaumont-sur-Vingeanne Beaumont-sur-Vingeanne

Visite guidée du château de Beaumont-sur-Vingeanne Château de Beaumont-sur-Vingeanne Beaumont-sur-Vingeanne vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du château de Beaumont-sur-Vingeanne 19 – 21 septembre Château de Beaumont-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif de la visite guidée : 5 € | Gratuit pour les moins de 13 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du château de Beaumont-sur-Vingeanne (ou d’une visite libre de son parc), avec des horaires élargis, alors que le parc se pare du rose et du blanc des cyclamens de Naples à cette saison.

Château de Beaumont-sur-Vingeanne 3 rue de Richebourg, 21310 Beaumont Beaumont-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 80 87 84 44 https://sites.google.com/view/chateau-de-beaumont21/accueil Cette petite folie du XVIIIe siècle à l’architecture astucieuse est entourée d’un parc composé d’un jardin classique, d’un jardin paysager et d’un jardin potager. Parking le long de la route à l’extérieur.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée ou libre du château de Beaumont-sur-Vingeanne, avecc des horaires élargis, alors que le parc se pare du rose et du de…

© Bascouert