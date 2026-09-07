Visite Guidée du Château de Bernicourt, Château de Bernicourt et sa ferme, Roost-Warendin

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bernicourt et sa ferme · Roost-Warendin

Informations pratiques

Visite Guidée du Château de Bernicourt 19 et 20 septembre Château de Bernicourt et sa ferme Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture des Portes du Chateau de Bernicourt de 10h à 18h les journées de Samedi et Dimanche .

Visite Guidée

Château de Bernicourt et sa ferme 400 Rue des Galeries, 59286 Roost-Warendin, France Roost-Warendin 59286 Nord Hauts-de-France

Ouverture des Portes du Chateau de Bernicourt de 10h à 18h les journées de Samedi et Dimanche .

©Mairie de Roost warendin