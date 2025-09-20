Visite guidée du château de Bessonies Château de Bessonies Bessonies

Visite guidée du château de Bessonies 20 et 21 septembre Château de Bessonies Lot

Adultes : 7 €, enfants de moins de 12 ans : gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite du château de Bessonies commentée par ses propriétaires

Les visiteurs sont accueillis et invités à découvrir la façade du château, ses aspects architecturaux, accompagnés d’un commentaire sur la lignée des barons de Bessonies. La visite se poursuit par la chambre et la bibliothèque du maréchal Ney, avec la narration de son arrestation et du contexte historique.

Le public est ensuite invité à traverser le Salon des Tapisseries, la Salle à manger et le Grand Salon, avec un arrêt devant les plus belles pièces de mobilier. En empruntant l’escalier à vis, il pénètrera dans la Galerie qui dessert les chambres et suites proposées, par ailleurs, aux hôtes du château.

Enfin, la visite s’achève dans le parc, à la découverte de ses plantations, topiaires, hydrangeas, ainsi que du labyrinthe d’ifs nouvellement créé.

Château de Bessonies 46210 Bessonies Bessonies 46210 Lot Occitanie 07 88 77 09 77 En sommeil depuis de longues décennies, la vieille demeure qui avait abrité les derniers moments de liberté du maréchal Ney en 1815, appartenait encore il y a peu aux descendants des barons de Bessonies, une lignée qui a traversé la guerre de Cent Ans en ces lieux, les conflits religieux et les outrages de la Révolution. Elle compta des gouverneurs de Figeac, gardes du corps du roi et chevaliers du Lys.

Les propriétaires proposent eux-mêmes une visite du château, la chambre du maréchal Ney et sa bibliothèque, les salons et son mobilier, ainsi que le parc, complanté de topiaires, de buis et de charmes, développé grâce à la création récente d’un labyrinthe d’ifs naissant.

Le petit musée du Maréchal Ney réunit trois effigies de cire réalisées par le musée Grévin, le Maréchal et les généraux Delzons et Destaing, issues du musée d’Aurillac fermé en 2004 ; il regroupe tableaux, sculptures, objets centrés sur le « Brave des braves » de Napoléon et son destin tragique : il fut arrêté au château le 3 août 1815, avant d’être jugé à Paris et fusillé le 7 décembre. L’altière statue de Rude honore aujourd’hui sa mémoire avenue de l’Observatoire. Parking du Château

© Château de Bessonies