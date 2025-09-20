Visite guidée du château de Blossac et de son parc Château de Blossac Goven

5€ pour les adultes – gratuit pour les mineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Nous vous accueillons pour une visite guidée du château et une balade libre et fléchée dans son parc.

Château de Blossac Château de Blossac 35580 Goven Goven 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 0652322641 https://www.facebook.com/blossac/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090583 Château des XVIIème et XVIIIème siècles, dont les aspects remarquables sont sa toiture, ses façades et et ses salons.

Activités : visites guidées, concerts. parking voitures

Christophe de La Rousserie