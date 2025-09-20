Visite guidée du château de Bourbon-l’Archambault Château de Bourbon Bourbon-l’Archambault

Visite guidée du château de Bourbon-l’Archambault 20 et 21 septembre Château de Bourbon Allier

Tarif unique : 4€ à partir de 14 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château de Bourbon-l’Archambault, monument emblématique du département de l’Allier, est un marqueur puissant de l’histoire locale, de l’identité culturelle et de la mémoire collective du Bourbonnais. Le monument a façonné le paysage et sa silhouette s’est imposée comme l’un des symboles du territoire.

Cependant, il reste aujourd’hui encore largement méconnu, ou plutôt incompris, par manque d’étude archéologique, la plus récente remontant à 1945. L’association dépositaire du site a lancé en 2024 un programme de recherche au long cours avec des archéologues, qui ont commencé à étudier le monument avec, pour la première fois, des méthodes modernes de prospection, dont la photogrammétrie.

Les vestiges du château de Bourbon sont un admirable témoin des savoir-faire anciens, tant techniques qu’artistiques, que nous vous proposons de découvrir à l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Vous apprendrez où en sont les recherches en cours et verrez le château de Bourbon comme vous ne l’avez jamais vu.

Edifié sur le rocher qui domine l’agglomération, le château de Bourbon contrôle l’intersection de voies antiques. Il offre aujourd’hui des vestiges saisissants qui reflètent la splendeur et le style de l’architecture capétienne du XIIIe siècle. Le premier château-fort des sires de Bourbon restera le symbole de la puissance de leurs descendants, abritant les Saintes Reliques que le fondateur de la maison capétienne de Bourbon, le sixième fils de saint Louis Robert de Clermont, dépose en sa chapelle castrale en 1287.

Considéré encore aujourd’hui comme la maison de famille de tous les descendants de la lignée, le château de Bourbon est le berceau de la plus jeune dynastie capétienne.

Visiter le château de Bourbon, c’est découvrir un site emblématique du Bourbonnais et explorer une page de l’Histoire de France.

L’histoire s’écrit au Château de Bourbon

