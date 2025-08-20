Visite guidée du Château de Buranlure Boulleret

Visite guidée du Château de Buranlure Boulleret mercredi 20 août 2025.

D955 Boulleret Cher

Début : Mercredi 2025-08-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-08-20 2025-09-20

Un château fort de la Loire en Sancerrois vous ouvre ses portes cette année encore !
Découvrez le Château de Buranlure petite place fortifiée du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et des Guerres de Religion en Haut-Berry.
4 visites guidées quotidiennes du château sur réservation.
D955 Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21  accueil@tourisme-sancerre.com

English :

A fortified castle on the Loire in the Sancerre region opens its doors to you again this year!
Discover Château de Buranlure: a small fortified place in the County of Sancerre, witness to the Hundred Years’ War and the Wars of Religion in Haut-Berry.
4 guided tours of the château daily, booking re

German :

Eine Loire-Festung im Sancerre öffnet auch in diesem Jahr wieder ihre Pforten für Sie!
Entdecken Sie das Schloss von Buranlure: ein kleiner befestigter Ort in der Grafschaft Sancerre, Zeuge des Hundertjährigen Krieges und der Religionskriege im Haut-Berry.
täglich 4 Führungen durch das Schloss mit

Italiano :

Un castello fortificato sulla Loira, nella regione di Sancerre, vi apre le porte anche quest’anno!
Scoprite lo Château de Buranlure: una piccola città fortificata nella contea di Sancerre, testimone della Guerra dei Cento Anni e delle Guerre di Religione nell’Haut-Berry.
4 visite guidate al castel

Espanol :

Un castillo fortificado del Loira, en la región de Sancerre, le abre de nuevo sus puertas este año
Descubra el castillo de Buranlure: una pequeña ciudad fortificada en el condado de Sancerre, testigo de la Guerra de los Cien Años y de las Guerras de Religión en Haut-Berry.
4 visitas guiadas diaria

