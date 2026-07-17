Visite guidée du château de Camou, Château de Camou,

Informations pratiques

Visite guidée du château de Camou 19 et 20 septembre Château de Camou Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée du château de Camou

Partez à la découverte du château de Camou lors d’une visite commentée qui vous plongera dans l’histoire, les savoir-faire du monde rural et l’ingéniosité de la Renaissance.

Au rez-de-chaussée, une vidéo et une présentation évoqueront la vie rurale d’autrefois.

Au premier étage, vous découvrirez des maquettes fonctionnelles inspirées des travaux d’ingénieurs de la Renaissance, notamment de Léonard de Vinci, accompagnées de vidéos explicatives.

Une visite enrichissante pour petits et grands, à la croisée de l’histoire, de la science et du patrimoine local.

Château de Camou 22 Route d’Arbouet, 64120 Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 07 71597050 parking gratuit

Visite commentée du château de Camou

©Anne CHOHOBIGARAT