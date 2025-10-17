Visite guidée du château de Carneville Carneville

Le château de Carneville, c’est quoi ?

> Un patrimoine historique et bâti, témoin des différentes architectures du Cotentin au fil des siècles. Le château (pour la partie gros œuvre) a été rénové entre 2018 et 2022. Un chantier colossal de sauvetage et de restitution historique.

> 30 hectares de terres, dont 7 ha de parc paysager Deux maraîchers sur sol vivant, un arboriculteur, un apiculteur, un verger AOP, des pâtures… Le parc est quant à lui composé d’écosystèmes préservés grâce à un plan d’éco gestion appliqué depuis 2013.

> Des projets de vie En 2012, la famille GARBE (famille locale, passionnée et déterminée) prend la responsabilité de la gestion et de l’entretien des lieux, accompagnée par une association dynamique. Depuis, plusieurs porteurs de projets sont arrivés. Une synergie de partenariats (professionnels, associatifs, institutionnels…) qui rendent les lieux vivants et agréables à tous. Un cercle vertueux!

Vous l’aurez compris, plusieurs initiatives et dynamiques sont portées ici, dans un esprit collectif et avec des valeurs repères communes Respect, solidarité, courage, humilité et bienveillance.

Durant la visite guidée, l’histoire du domaine et ses magnifiques extérieurs, riches en biodiversité, se dévoilent. A l’intérieur du château, on découvre les pièces en cours de réhabilitation et celles qui sont d’ores et déjà terminées.

Nouveauté 2025 Une pièce musée a été réhabilitée dans l’ancien salon à musique afin de vous dévoiler les souvenirs historiques de la famille Symon de Carneville. Un avant/après chantier incroyable !

Et pour prolonger ce moment convivial, vous serez invités à partager avec votre guide un verre de cidre du château.

Visites guidées en Français les mercredis et dimanches pendant la haute saison à 15h00. Visites guidées bilingue FR/EN les jeudis à 15h00.

Durée 1h30 1h45.

Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin. .

5 le château Carneville 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

