Visite guidée du château de Carneville Carneville

Début : 2025-10-19 15:00:00

2025-10-19

Le château de Carneville, c’est aujourd’hui l’histoire d’une famille. Une famille qui, il y a quelques années, a fait le rêve fou d’acquérir et de restaurer cette vénérable bâtisse, ses annexes et son domaine de 7 hectares composé de jardins architecturés, d’un arboretum, d’un étang et d’une vallée naturelle.

Visiter ce monument local n’est donc pas que l’occasion de passer un moment agréable, c’est aussi participer à ce beau projet et soutenir le patrimoine français.

Durant cette visite guidée, l’histoire du domaine et ses magnifiques extérieurs, riches en biodiversité, se dévoilent. A l’intérieur du château, on découvre les pièces en cours de réhabilitation et celles qui sont d’ores et déjà terminées.

Nouveauté 2025 Une pièce musée a été réhabilitée dans l’ancien salon à musique afin de vous dévoiler les souvenirs historiques de la famille Symon de Carneville. Un avant/après chantier incroyable !

Et pour prolonger ce moment convivial, vous serez invités à partager avec votre guide un verre de cidre du château.

Durée 1h30 1h45.

Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin. .

5 le château Carneville 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

