Visite guidée du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle

Début : 2025-07-10 15:00:00

fin : 2025-07-10

Visite guidée au château de Cerisy-la-Salle à 10h30 et 15h, tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Réservation conseillée.

Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66

English : Visite guidée du château de Cerisy-la-Salle

Guided tours of the Château de Cerisy-la-Salle at 10:30 am and 3 pm, every Thursday, Friday, Saturday and Sunday.

Reservations recommended.

German :

Führungen im Schloss von Cerisy-la-Salle um 10:30 und 15:00 Uhr, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag.

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Visite guidate al Castello di Cerisy-la-Salle alle 10.30 e alle 15.00 ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Visitas guiadas del castillo de Cerisy-la-Salle a las 10.30 y a las 15 h todos los jueves, viernes, sábados y domingos.

Se recomienda reservar.

