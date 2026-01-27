Visite guidée du château de Chanteloup Chanteloup

Visite guidée du château de Chanteloup

Visite guidée du château de Chanteloup Chanteloup jeudi 12 février 2026.

Visite guidée du château de Chanteloup

Chanteloup Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 12:00:00

Date(s) :
2026-02-12

Plongez-vous dans l’histoire du château de Chanteloup accompagné d’une guide costumée. Vous découvrirez les extérieurs du château ainsi que l’intérieur de châtelet, habituellement inaccessible en visite libre.   .

Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52  chateau@dechanteloup.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée du château de Chanteloup Chanteloup a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Granville Terre et Mer