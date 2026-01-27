Visite guidée du château de Chanteloup

Chanteloup Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-12 12:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Plongez-vous dans l’histoire du château de Chanteloup accompagné d’une guide costumée. Vous découvrirez les extérieurs du château ainsi que l’intérieur de châtelet, habituellement inaccessible en visite libre. .

Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52 chateau@dechanteloup.fr

