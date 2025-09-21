VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE CHANTEPIE Thubœuf

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE CHANTEPIE

Le Pays d’Art et d’histoire Coëvrons-Mayenne vous fait découvrir le château de Chantepie.

Situé en bordure de Mayenne, le château de Chantepie occupe un site stratégique depuis le Moyen-âge, entre Maine et Normandie. Le site, qui est toujours resté dans la même famille, est devenu au fil des siècles une élégante demeure de plaisance, organisée entre cour et jardin. Son architecture, inspirée du 17e siècle reflète l’évolution d’un site entre histoire et art de vivre que notre guide conférencier.ère vous fera découvrir. .

Thubœuf 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 023581300 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

The Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne invites you to discover the Château de Chantepie.

German :

Das Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne zeigt Ihnen das Schloss von Chantepie.

Italiano :

Il Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne vi invita a scoprire il Castello di Chantepie.

Espanol :

El Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne le invita a descubrir el castillo de Chantepie.

