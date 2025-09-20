Visite guidée du château de Chanzeaux (extérieure et intérieure) Château de Chanzeaux Chemillé-en-Anjou

Visite guidée du château de Chanzeaux (extérieure et intérieure) 20 et 21 septembre Château de Chanzeaux Maine-et-Loire

5€/adulte, gratuit moins de 18 ans.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Sans doute le plus bel écrin néogothique de l’Anjou…

Au cours d’une visite guidée d’une heure, vous allez découvrir la transformation d’une maison bourgeoise de style directoire en un château de style néogothique angevin dans un écrin de verdure constitué par le parc de 33 hectares qui l’entoure.

Cette métamorphose menée par Rose et Théodore de Quatrebarbes entre 1846 et 1848 avec l’aide de l’architecte René Hodé est aussi l’occasion de raconter la grande et la petite histoire de l’Anjou.

À cette occasion la Galerie est mise en lumière par un procédé d’éclairage magnifiant les couleurs des tableaux qui la couvrent entièrement. Une reprise vidéo des détails particulièrement marquants de ces tableaux est réalisée sur le billard transformé pour l’occasion en écran géant.

Château de Chanzeaux 2 rue du val d’Hyrome, Chanzeaux, 49750 Chemillé en Anjou Chemillé-en-Anjou 49750 Chanzeaux Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 47 24 84 http://www.chateau-de-chanzeaux.com

Visite guidée de jour du château de Chanzeaux (extérieure et intérieure)

Guillaume Régnauld – Château de Chanzeaux