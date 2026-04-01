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Visite guidée du Château de Commarin Commarin

Visite guidée du Château de Commarin Commarin dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 10 Rue du Château

Ville : 21320 Commarin

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Commarin

Visite guidée du Château de Commarin

10 Rue du Château Commarin Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Envie de (re)découvrir un lieu chargé d’histoire près de chez vous ?
Notre association vous propose une visite guidée du Château de Commarin, animée par Anne, notre bénévole passionnée et ancienne guide du château.

Grâce à son expérience et à ses anecdotes, Anne vous fera voyager à travers les siècles et vous dévoilera les secrets de ce magnifique patrimoine bourguignon.

Animation ouverte à tous Sur réservation (places limitées)

Que vous soyez curieux, amateur d’histoire ou simplement en quête d’une belle sortie, cette visite est faite pour vous !
Réservez vite votre place et venez partager ce moment convivial avec nous !   .

10 Rue du Château Commarin 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   bellenotrement@gmail.com

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English : Visite guidée du Château de Commarin

L’événement Visite guidée du Château de Commarin Commarin a été mis à jour le 2026-04-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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