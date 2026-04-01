Visite guidée du Château de Commarin Commarin
Visite guidée du Château de Commarin Commarin dimanche 26 avril 2026.
Commarin
Visite guidée du Château de Commarin
10 Rue du Château Commarin Côte-d’Or
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Envie de (re)découvrir un lieu chargé d’histoire près de chez vous ?
Notre association vous propose une visite guidée du Château de Commarin, animée par Anne, notre bénévole passionnée et ancienne guide du château.
Grâce à son expérience et à ses anecdotes, Anne vous fera voyager à travers les siècles et vous dévoilera les secrets de ce magnifique patrimoine bourguignon.
Animation ouverte à tous Sur réservation (places limitées)
Que vous soyez curieux, amateur d’histoire ou simplement en quête d’une belle sortie, cette visite est faite pour vous !
Réservez vite votre place et venez partager ce moment convivial avec nous ! .
10 Rue du Château Commarin 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bellenotrement@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du Château de Commarin
L’événement Visite guidée du Château de Commarin Commarin a été mis à jour le 2026-04-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Commarin (Côte-d'Or)
- Trio Alta Éric Sobczyk (guitare), Vadim Tchijik (violon), Igor Kiritchenko (violoncelle) au château de Commarin Château de Commarin Commarin 15 mai 2026
- Le Rail ciné-concert avec Peter Vizard au château de Commarin Château de Commarin Commarin 15 août 2026
- Concert de Marie-Christine Barrault et Nicolas Boyer-Lehman au château de Commarin Château de Commarin Commarin 16 août 2026
- Ingmar Lazar- Commarin Château de Commarin Commarin 4 octobre 2026