Visite guidée du Château de Courtanvaux à la lueur des bougies

Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 15:30:00

fin : 2025-12-27 19:30:00

Date(s) :

2025-12-27 2025-12-28

Visites guidées à la lueur des bougies au Chateau de Courtanvaux

Plongez dans l’obscurité et découvrez le château de Courtanvaux comme vous ne l’avez jamais vu, à la lumière vacillante des bougies !

Des visites sont proposées à 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 et 19h30.

Réservation fortement conseillée (places limitées). .

Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43 chateau@bessesurbraye.fr

English :

Guided tours by candlelight at the Chateau de Courtanvaux

L’événement Visite guidée du Château de Courtanvaux à la lueur des bougies Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2025-12-09 par Pays Perche Sarthois