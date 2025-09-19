Visite guidée du château de Coussay Château de Coussay Coussay

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Coussay !

Vous serez guidés dans le jardin autour du château prieural et, dans la mesure des possibilités, au rez-de-chaussée du château.

Les guides vous raconteront l’histoire de sa construction, ainsi que celle de quelques-uns des prieurs qui l’ont habité, dont Richelieu.

Découvrez l’évolution jusqu’à nos jours d’un château qui a marqué l’histoire de France.

Château de Coussay Allée du cardinal, 86110 Coussay Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 50 43 48 http://www.chateaudecoussay.fr Le château de Coussay fut édifié sur une plateforme entourée de douves, vers 1520, par Denis Briçonnet, prieur de Coussay. Celui-ci a séjourné plusieurs années à Rome comme ambassadeur extraordinaire de François Ier. Le château porte l’empreinte de la Renaissance italienne qu’il avait découverte à Rome et cet édifice n’a subi que peu de modifications depuis. En 1543, François Ier l’attribue à la famille Duplessis et c’est ainsi que Richelieu hérite en 1608 de « son cher prieuré » où il séjournera souvent jusqu’en 1623.

© Elise Paget