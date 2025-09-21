Visite guidée du château de Couvrelles Château de Couvrelles Couvrelles

Visite guidée du château de Couvrelles
Dimanche 21 septembre, 16h00
Château de Couvrelles
Aisne

Une seule visite guidée du château et du parc.

Château de Couvrelles 4 rue de l’église 02220 Couvrelles Couvrelles 02220 Aisne Hauts-de-France 0323741244 [{« type »: « email », « value »: « centre-international@wanadoo.fr »}] Construit en 1610, le château de Couvrelles a appartenu à 9 familles différentes, parmi lesquelles figurent des personnages célèbres comme Georges Mouton, comte de Lobau, Paul Prioux ou René Laënnec. Il a été occupé par les troupes françaises, allemandes et américaines pendant les deux guerres mondiales.

© Château de Couvrelles