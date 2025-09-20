Visite guidée du château de Crampagna Château de Crampagna Crampagna

Visite guidée du château de Crampagna 20 et 21 septembre Château de Crampagna Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Du XIIIᵉ au XIXᵉ siècle, le château de Crampagna a été le témoin des grands bouleversements de l’histoire régionale :

épopée cathare,

guerres de Religion,

Révolution française,

industrialisation…

Chaque époque a laissé son empreinte sur cette majestueuse bâtisse, offrant aujourd’hui aux visiteurs un véritable voyage à travers le temps. Ne manquez pas cette visite riche en récits et en découvertes historiques !

Château de Crampagna Château, 09120 Crampagna Crampagna 09120 Ariège Occitanie 06 22 34 74 45 https://www.chateau-de-crampagna.fr Du XIIIe au XXe siècle, le château de Crampagna a été le témoin des bouleversements qui agitèrent la région : épopée cathare, guerre contre les protestants, Révolution française, industrialisation… Chaque époque a laissé sa marque sur cette belle bâtisse. Stationnement extérieur.

