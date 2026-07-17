Visite guidée du château de Dampierre (extérieur), Dampierre-en-Burly, Dampierre-en-Burly

Informations pratiques

Visite guidée du château de Dampierre (extérieur) Vendredi 18 septembre, 14h30, 16h00 Dampierre-en-Burly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Visites guidées par les propriétaires (seulement les extérieurs).

Accueil à l’entrée du pavillon de l’Horloge.

Dampierre-en-Burly 45570 Dampierre-en-Burly Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully [{« type »: « email », « value »: « belvedere@valdesully.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 34 52 02 45 »}] Entouré de remparts médiévaux, le château de Dampierre est un site unique au riche passé ! Franchissez le pavillon de l’Horloge (17ᵉ siècle, inscrit aux Monuments historiques) pour une découverte exceptionnelle avec ses propriétaires.

Visites guidées par les propriétaires à 14h30 et à 16h00 sur réservation au Belvédère au 0234520245. Seulement les extérieurs.

©Communauté de communes du Val de Sully