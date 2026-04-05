Visite guidée du château de Drée, Château de Drée, Curbigny

Informations pratiques

Visite guidée du château de Drée 19 et 20 septembre Château de Drée Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir par le biais d’une visite guidée l’intérieur du château de Drée. Cette balade vous permettra de découvrir l’architecture ainsi que l’histoire des lieux plus en profondeur.

Château de Drée 49 route de la Lande, 71800 Curbigny Curbigny 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 84 80 http://www.chateau-de-dree.com Entre La Clayette et Charolles, prendre la D193.

Visites guidées de l’intérieur du château.

©château de drée