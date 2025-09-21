Visite guidée du Château de Ferrières Parc du Château de Ferrière-en-Brie Ferrières-en-Brie

Visite guidée du Château de Ferrières Dimanche 21 septembre, 16h00, 17h00, 18h00 Parc du Château de Ferrière-en-Brie Seine-et-Marne

Le tarif est de 1€ à partir de 16 ans à payer sur place directement.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite guidée par Mireille MUNCH sur les créneaux de 16h / 17h ou 18h. Enfin, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Sons d’Histoire organisera un “cluédo géant » dans le parc du château.

Parc du Château de Ferrière-en-Brie Rue du Château 77164 Ferrières-en-Brie Ferrières-en-Brie 77164 Seine-et-Marne Île-de-France 0164663114 http://www.ferrieresenbrie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0164669153 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ferrieresenbrie.fr »}] Construit au XIXe siècle par Joseph Paxton pour James de Rothschild, le château de Ferrières, est un chef d’œuvre du Second Empire d’inspiration Renaissance Italienne. Il illustre la prestigieuse réussite de la famille Rothschild. Le parc du Château Au cœur du massif forestier de Ferrières, un beau parc à l’anglaise dessiné par Joseph Paxton entoure le château de Ferrières. Les vastes pelouses sont plantées d’arbres aux essences très variées, inhabituelles dans notre région, comme les séquoias géants, les cèdres d’Himalaya ou de l’Atlas et bien d’autres. La calme et verte surface de l’étang naturel est ponctuée de plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques. Au printemps, magnolia, tulipiers de Virginie et rhododendrons croulent sous les fleurs. Mais la meilleure saison pour apprécier le charme de ce parc est l’automne quand le temps permet à ces arbres majestueux et centenaires d’exalter leurs ramures dorées, rousses, vertes dans une somptueuse harmonie de couleurs. Cette ouverture exceptionnelle du parc sera l’occasion d’une manifestation ludique et artistique autour des sens. Au programme entre autre une balade sensorielle et un spectacle poétique et acrobatique en pleine nature : « le Voile » de la compagnie Etoile de Mer. Sortie 12 de l’autoroute A4 direction Metz Nancy Station Bussy-Saint-Georges du RER A direction Marne-la-Vallée Chessy puis bus 22

Visite commentée