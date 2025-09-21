Visite guidée du château de Fiches Château de Fiches Verniolle

Tarif : 3 €, gratuit moins de 15 ans.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez à la découverte du Château de Fiches lors d’une visite guidée exceptionnelle menée par l’une des propriétaires.

Une occasion unique d’explorer ce lieu chargé d’histoire à travers un regard personnel et passionné.

Départ des visites 10h30, 14h30, 15h, 16h30

Château de Fiches Lieu-dit Fiches, 09340 Verniolle Verniolle 09340 Ariège Occitanie 06 70 07 35 83 http://www.chateaudefiches.com Au cœur d’un domaine de 50 ha de bois et de pâturages, cette ancienne demeure propose aux visiteurs de découvrir, outre sa vieille cuisine, sa bibliothèque et son escalier du XVe siècle, un salon au plafond peint, daté du XVIe siècle, représentant un bestiaire exceptionnel d’une quarantaine d’animaux. Les peintures du plafond d’un deuxième salon sont datées du XVIIe siècle. Route ou train jusqu’à Pamiers. Route de Pamiers à Verniolle. À Verniolle, prendre direction Saint-Félix de Rieutort D10.

