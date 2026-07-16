Visite guidée du château de Fins, Château de Fins, Dun-le-Poëlier

Informations pratiques

Visite guidée du château de Fins 19 et 20 septembre Château de Fins Indre

Le nombre de personnes est limité à 30 par tranche horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Château dans un écrin de verdure proche du Fouzon des XVᵉ et XIXᵉ siècles.

Visite extérieure sauf pour la chapelle seigneuriale et les écuries.

Château de Fins Château de Fins, 36210 Dun-le-Poëlier Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire 06 10 74 18 66 https://www.facebook.com/profile.php?id=100077485653285 [{« type »: « email », « value »: « stiverjeanluc@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 10 74 18 66 »}] Château dans un écrin de verdure des XV-XIXᵉ siècles.

Visite extérieure sauf de la chapelle seigneuriale, des écuries et du colombier. Parking voiture

Château dans un écrin de verdure proche du Fouzon des XVᵉ et XIXᵉ siècles.

© famille Tornehave