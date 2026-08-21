Visite guidée du château de Fontaine Française, Château de Fontaine-Française, Fontaine-Française

Informations pratiques

Visite guidée du château de Fontaine Française Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Château de Fontaine-Française Côte-d’Or

6€ par personne -Gratuit jusqu’à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du château de Fontaine-Française !

Découvrez les salons, les chambres d’apparat et la chapelle de ce château chargé d’histoire. Une plongée dans l’élégance et le patrimoine d’une demeure d’exception.

À ne pas rater pour les amoureux d’histoire et de belles pierres ! »

Château de Fontaine-Française 2 rue Henry Berger, 21610 Fontaine-Française Fontaine-Française 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380758040 http://www.chateau-fontainefrancaise.fr Parking public à 50 mètres de l’entrée du château | Un bus (LR 105) dessert également la destination sauf le dimanche.

Visite guidée des salons,des chambres d’apparat et de la chapelle du château.

©Xavier de Caumont