Visite guidée du château de Galinière, Château de Galinières, Pierrefiche
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Galinières · Pierrefiche
Informations pratiques
Visite guidée du château de Galinière Dimanche 20 septembre, 10h30 Château de Galinières Aveyron
Tarif : 4€ par personne. Nombre de places limitées : 30 personnes max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite guidée du château de Galinières par ses propriétaires, qui vous feront découvrir l’histoire et les particularités de ce lieu.
Château de Galinières 12310 Pierrefiche Pierrefiche 12130 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565707130 »}]
Visite guidée par les propriétaires pour découvrir le château de Galinières.
©Jean Etienne GIRAUD