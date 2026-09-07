Visite guidée du château de Galinière, Château de Galinières, Pierrefiche

Informations pratiques

Visite guidée du château de Galinière Dimanche 20 septembre, 10h30 Château de Galinières Aveyron

Tarif : 4€ par personne. Nombre de places limitées : 30 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée du château de Galinières par ses propriétaires, qui vous feront découvrir l’histoire et les particularités de ce lieu.

Château de Galinières 12310 Pierrefiche Pierrefiche 12130 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565707130 »}]

Visite guidée par les propriétaires pour découvrir le château de Galinières.

©Jean Etienne GIRAUD