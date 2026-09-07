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Visite guidée du château de Galinière, Château de Galinières, Pierrefiche

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Galinières · Pierrefiche

Visite guidée du château de Galinière, Château de Galinières, Pierrefiche

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Galinières
Adresse
12310 Pierrefiche
Ville
12130 Pierrefiche
Département
Aveyron
Tarif
Tarif : 4€ par personne. Nombre de places limitées : 30 personnes max.

Visite guidée du château de Galinière Dimanche 20 septembre, 10h30 Château de Galinières Aveyron

Tarif : 4€ par personne. Nombre de places limitées : 30 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée du château de Galinières par ses propriétaires, qui vous feront découvrir l’histoire et les particularités de ce lieu.

Château de Galinières 12310 Pierrefiche Pierrefiche 12130 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565707130 »}]
Visite guidée par les propriétaires pour découvrir le château de Galinières.

©Jean Etienne GIRAUD