Visite Guidée du château de Gençay Château de Gençay Gençay

Visite Guidée du château de Gençay

Château de Gençay 1 rue de l'Échelle Gençay Vienne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

L’association organise des visites guidées les samedi 14 et dimanche 15 février.

Rendez-vous à 15h, sur l’esplanade devant le château. Les réservations ne sont pas obligatoires.

Tarifs 5€ par adultes (en espèces ou chèque) Gratuit pour les moins de 12 ans.

Venez découvrir l’histoire et l’architecture de la forteresse médiévale de Gençay ! .

Château de Gençay 1 rue de l’Échelle Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@chateaugencay.fr

English : Visite Guidée du château de Gençay

