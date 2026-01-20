Visite Guidée du château de Gençay Château de Gençay Gençay
Château de Gençay 1 rue de l’Échelle Gençay Vienne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14 2026-02-15
L’association organise des visites guidées les samedi 14 et dimanche 15 février.
Rendez-vous à 15h, sur l’esplanade devant le château. Les réservations ne sont pas obligatoires.
Tarifs 5€ par adultes (en espèces ou chèque) Gratuit pour les moins de 12 ans.
Venez découvrir l’histoire et l’architecture de la forteresse médiévale de Gençay ! .
Château de Gençay 1 rue de l’Échelle Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@chateaugencay.fr
