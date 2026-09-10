Visite guidée du château de Jarnioux, Château de Jarnioux, Jarnioux

Informations pratiques

Visite guidée du château de Jarnioux 19 et 20 septembre Château de Jarnioux Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Description d’ensemble du château et de son histoire. Visite du parterre, des cours, de la prison seigneuriale, de sa chapelle et de plusieurs pièces. Anecdotes sur l’histoire du château et ses occupants.

Départ des visites environ toutes les 20 minutes.

Durée de la visite : une heure

Château de Jarnioux 540 rue du château Jarnioux 69640 Porte des Pierres Dorées Jarnioux 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://seigneurie-jarnioux.com Château en pierres dorées, au cœur du vignoble, érigé à la fin du XIIIe siècle. Très élégant bâtiment d’époque Renaissance, flanqué de sept tours des XIVe et XVIIe siècles. Inscrit au titre des Monuments Historiques.

Description d’ensemble du château et de son histoire. Visite du parterre, des cours, de la prison seigneuriale, de sa chapelle et de plusieurs pièces. Anecdotes sur l’histoire du château et ses des …

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